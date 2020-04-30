Число заразившихся коронавирусом в России превысило 100 тыс. ТАСС

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 7 099 и сейчас составляет 106 498 человек во всех регионах страны. Выздоровели на данный момент 11 619 человек, 1 073 человека умерли, сообщили журналистам в четверг в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

"В России нарастающим итогом 106 498 случаев (+7,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 1 333 человека, за весь период - 11 619. За сутки подтвержден 101 летальный случай. За весь период от коронавируса умерли 1073 человека", - говорится в сообщении штаба. Отмечается, что у 2 829 (39,9%) человек из числа новых инфицированных не было симптомов.