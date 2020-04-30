Бако Саакян коснулся ряда показателей развития Арцаха при его правлении

30 апреля на заседании Национального собрания Республики Арцах президент Бако Саакян выступил с докладом о ходе и результатах выполнения программы президента Республики Арцах на 2019 год и о выполнении программы с января 2020 года до завершения его полномочий президента Республики Арцах. Об этом «Арменпресс» сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

Бако Саакян представил осуществленные работы по отдельным направлениям и отметил, что в 2019 году во всех сферах жизнедеятельности республики была проделана крупномасштабная работа, зафиксированы положительные показатели и был обеспечен стабильный прогресс, одним из важнейших показателей которого является экономический рост в 10,3%.

В заключительной части доклада президент Саакян коснулся ряда основных показателей развития Республики Арцах в период его пребывания на должности.

“Сейчас я перейду к некоторым цифрам и показателям, характеризующим результаты нашей совместной 13-летней работы, о чем не считаю лишним говорить с этой трибуны.

Была проведена довольно большая работа, реализовано много программ, имеющих стратегическое значение. Наша страна прошла через серьезные трудности и с честью преодолела их.

Как Вы знаете, самым важным показателем социально-экономического положения страны является валовой внутренний продукт. В 2007 году он составлял около 70,8 млрд драмов, а в 2019 году превысил 342 млрд драмов.

Если в 2007 году валовой внутренний продукт на душу населения составлял 1 490 долларов США, то в прошлом году этот показатель составил 4 803 доллара.

Объем госбюджета 2007 года составил 30,8 млрд драмов. В 2020 году, как Вы знаете, он составил около 121 млрд драмов.

Это показатели, зафиксированные в некоторых сферах в 2007 и 2019 годах:

- объем промышленного производства с 22 млрд возрос до 164,5 млрд драмов

- валовая продукция сельского хозяйства достигла почти 70,6 млрд драмов с 23,8 млрд драмов

- объем строительства с 20,8 млрд увеличился до 64,6 млрд драмов,

- объем внешнеторгового оборота с 277,4 млн долларов США превысил 656 млн долларов США.

Если в 2007 году в нашей стране производилось 90,4 млн киловатт / час электроэнергии, то в 2019 году из Республики Арцах было экспортировано 85,7 млн киловатт/час, а общий объем произведенной электроэнергии составил 479,3 млн киловатт / час

В результате реализации государственных программ, направленных на улучшение демографической ситуации, за эти годы население Республики Арцах увеличилось более чем на 10 000 человек

В нашей стране построены стратегически важные инфраструктуры. Завершено строительство трассы Север-Юг было, шоссе Мартакерт-Варденис, в эксплуатацию было введено и отремонтировано и много других дорог.

Столица Степанакерт и десятки населенных пунктов республики уже обеспечены круглосуточным водоснабжением. Факт, что изменились Степанакерт и Шуши, различные села и города.

Были проведены целенаправленные работы во внешнеполитической сфере, в деле повышения узнаваемости нашей страны. Так, в 2012 году начался и продолжается по сегодняшний день процесс признания Республики Арцах административными единицами разных стран, активно идет развитие двусторонних отношений.

Ощутимые результаты показали и наши спортсмены, которые в последнее время почти ежегодно на различных международных конкурсах становились победителями или призерами. У нас есть серьезные результаты и в сфере культуры.

Самой большой победой этих лет была Апрельская война. Армия обороны, наш народ вместе с матерью-Арменией и диаспорой нейтрализовали преступные планы противника, защитили независимость, безопасность и достоинство нашей страны.

Говоря обо всем этом, я хотел бы отметить, что далек от мысли, что нам удалось решить все проблемы, которые были в рамках нашей ответственности. Еще многое предстоит сделать.

Проблемы, которые стоят перед нами, не менее важны и ответственны, и для их решения потребуется приложение максимальных усилий, сплочение потенциала всего нашего народа.

Бако Саакян выразил уверенность, что новые власти республики, опираясь на зафиксированные за эти годы достижения, продолжат, в некоторых случаях, и умножат их и эффективно решат все проблемы, направленные на динамичное улучшение социально-экономической ситуации в нашей стране, последовательное повышение уровня благосостояния народа, обеспечение надежной безопасности наших граждан. Он пожелал всем мира, крепкого здоровья, успехов и эффективной работы во имя нашей Родины и народа.