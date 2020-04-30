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Бако Саакян коснулся ряда показателей развития Арцаха при его правлении

Бако Саакян коснулся ряда показателей развития Арцаха при его правлении

30 апреля на заседании Национального собрания Республики Арцах президент Бако Саакян выступил с докладом о ходе и результатах выполнения программы президента Республики Арцах на 2019 год и о выполнении программы с января 2020 года до завершения его полномочий президента Республики Арцах. Об этом «Арменпресс» сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

Бако Саакян представил осуществленные работы по отдельным направлениям и отметил, что в 2019 году во всех сферах жизнедеятельности республики была проделана крупномасштабная работа, зафиксированы положительные показатели и был обеспечен стабильный прогресс, одним из важнейших показателей которого является экономический рост в 10,3%.

В заключительной части доклада президент Саакян коснулся ряда основных показателей развития Республики Арцах в период его пребывания на должности.

“Сейчас я перейду к некоторым цифрам и показателям, характеризующим результаты нашей совместной 13-летней работы, о чем не считаю лишним говорить с этой трибуны.

Была проведена довольно большая работа, реализовано много программ, имеющих стратегическое значение. Наша страна прошла через серьезные трудности и с честью преодолела их.

Как Вы знаете, самым важным показателем социально-экономического положения страны является валовой внутренний продукт. В 2007 году он составлял около 70,8 млрд драмов, а в 2019 году превысил 342 млрд драмов.

Если в 2007 году валовой внутренний продукт на душу населения составлял 1 490 долларов США, то в прошлом году этот показатель составил 4 803 доллара.

Объем госбюджета 2007 года составил 30,8 млрд драмов. В 2020 году, как Вы знаете, он составил около 121 млрд драмов.

Это показатели, зафиксированные в некоторых сферах в 2007 и 2019 годах:

- объем промышленного производства с 22 млрд возрос до 164,5 млрд драмов

- валовая продукция сельского хозяйства достигла почти 70,6 млрд драмов с 23,8 млрд драмов

- объем строительства с 20,8 млрд увеличился до 64,6 млрд драмов,

- объем внешнеторгового оборота с 277,4 млн долларов США превысил 656 млн долларов США.

Если в 2007 году в нашей стране производилось 90,4 млн киловатт / час электроэнергии, то в 2019 году из Республики Арцах было экспортировано 85,7 млн киловатт/час, а общий объем произведенной электроэнергии составил 479,3 млн киловатт / час

В результате реализации государственных программ, направленных на улучшение демографической ситуации, за эти годы население Республики Арцах увеличилось более чем на 10 000 человек

В нашей стране построены стратегически важные инфраструктуры. Завершено строительство трассы Север-Юг было, шоссе Мартакерт-Варденис, в эксплуатацию было введено и отремонтировано и много других дорог.

Столица Степанакерт и десятки населенных пунктов республики уже обеспечены круглосуточным водоснабжением. Факт, что изменились Степанакерт и Шуши, различные села и города.

Были проведены целенаправленные работы во внешнеполитической сфере, в деле повышения узнаваемости нашей страны. Так, в 2012 году начался и продолжается по сегодняшний день процесс признания Республики Арцах административными единицами разных стран, активно идет развитие двусторонних отношений.

Ощутимые результаты показали и наши спортсмены, которые в последнее время почти ежегодно на различных международных конкурсах становились победителями или призерами. У нас есть серьезные результаты и в сфере культуры.

Самой большой победой этих лет была Апрельская война. Армия обороны, наш народ вместе с матерью-Арменией и диаспорой нейтрализовали преступные планы противника, защитили независимость, безопасность и достоинство нашей страны.

Говоря обо всем этом, я хотел бы отметить, что далек от мысли, что нам удалось решить все проблемы, которые были в рамках нашей ответственности. Еще многое предстоит сделать.

Проблемы, которые стоят перед нами, не менее важны и ответственны, и для их решения потребуется приложение максимальных усилий, сплочение потенциала всего нашего народа.

Бако Саакян выразил уверенность, что новые власти республики, опираясь на зафиксированные за эти годы достижения, продолжат, в некоторых случаях, и умножат их и эффективно решат все проблемы, направленные на динамичное улучшение социально-экономической ситуации в нашей стране, последовательное повышение уровня благосостояния народа, обеспечение надежной безопасности наших граждан. Он пожелал всем мира, крепкого здоровья, успехов и эффективной работы во имя нашей Родины и народа.


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БелТА


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https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
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