В рамках антикризисных программ правительства Армении уже распределено около 54,9 млрд драмов. Как передает «Арменпресс», oб этом на заседании правительства заявил премьер-министр Никол Пашинян, добавив, что число бенефициаров - хозяйствующих субъектов, которые воспользовались антикризисными программами, составляет 22 тысячи, число бенефициаров - физических лиц - около 775 000 человек.

“То есть 775 000 человек на данный момент уже воспользовались одним из наших антикризисных мероприятий”, - сказал премьер-министр.

В свою очередь, вице-премьер Мгер Григорян отметил, что в рамках 14-го мероприятия они охватили почти четыре тысячи студентов. “Данные, которые вы озвучили, являются фактическими, но у нас есть утвержденное мероприятие, и с сегодняшнего дня мы можем сказать, что число бенефициаров уже больше”, - сказал вице-премьер.

Говоря о содействии студентам, премьер-министр Никол Пашинян сказал, что они помогают всем студентам без исключения. С той разницей, что для студентов с высокой успеваемостью это содействие ощутимее, для студентов с низкой успеваемостью оно менее ощутимо. Мы делаем это не от скупости, а исходя из правильной системы поощрения, поскольку если сейчас студент с низкой успеваемостью будет пользоваться содействием в той же мере, что и студент с высокой успеваемостью, где же будет политика мотивационных систем правительства”, - сказал премьер.