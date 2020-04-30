Время в Ереване: 11:07:36,   30 Апрель

15-е антикризисное мероприятие в областях предоставит 1000 рабочих мест

15-е антикризисное мероприятие в областях предоставит 1000 рабочих мест

В рамках 15-го мероприятия по нейтрализации экономических последствий эпидемии коронавируса в областях будет создано 1000 временных рабочих мест. Как передает «Арменпресс», oб этом на заседании правительства заявил премьер-министр Никол Пашинян. “Посредством трех организаций в областях будет осуществлена посадка деревьев, которая будет платной работой, и для 1 000 граждан будет создана временная работа. Мы думаем сделать эту программу, которая имеет сезонность, продолжительной”, - сказал премьер-министр.

Министр труда и социальных вопросов Заруи Батоян отметила, что в случае сезонной работы они предоставили возможность совмещать пособия. Я должна поощрять, чтобы граждане обращались без опасений. Я должна обратиться в организации, чтобы привлечь те семьи, которые нуждаются в этом”, - сказала она.

Общая стоимость работ составляет около 200 млн драмов.

Жители, принявшие участие в посадке деревьев, будет получать по 50 драмов на подготовку и посадку каждого саженца.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации