В Пекине 1 мая откроют музей Запретный город. РИА Новости

Запретный город (Гугун) в Пекине, который был закрыт три месяца назад из-за эпидемии коронавируса, 1 мая вновь откроется для посетителей, говорится в заявлении музея. Гугун был закрыт 25 января.

Дворцовый комплекс будет работать с 8.30 до 17.00 , но при этом открыта будет лишь часть павильонов.

Билет необходимо забронировать онлайн минимум за 24 часа. В настоящее время вход стоит 60 юаней, ежедневно в музей будут пускать максимум пять тысяч посетителей,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Запретный город - самый обширный дворцовый комплекс в мире, на сегодняшний день является главным историческим комплексом Пекина. Созданный на его основе музей "Гугун" хранит крупнейшее в Китае собрание произведений китайского традиционного искусства, сформированное из коллекции, принадлежавшей императорскому дому. В 2020 году Запретному городу исполняется 600 лет.