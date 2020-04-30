Певица Астхик Сафарян опубликовала клип на песню “Почему”

Астхик Сафарян решила порадовать своих поклонников в эти дни и представила ролик в ярких цветах, снятый на основе песни “Почему”.

Как передает «Арменпресс», автором музыки является сама Астхик, слова написала Лаура Ованнисян, аранжировку осуществил Арам Риан, а режиссером клипа является Варужан Галтакян.

Широкая общественность узнала Астхик Сафарян посредством проекта “Ай суперстар 1”, в рамках которого певица в оригинальных формах представила множество известных произведений, из которых особенно полюбилось исполнение песни “О, ками, ками”.

Певица сейчас активно работает в Испании, однако периодически возвращается на родину и преподносит любителям музыки такие сюрпризы.

Анжела Амбарцумян