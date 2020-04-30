Калифорния может 1 мая закрыть пляжи из-за скопления людей. РИА Новости

Губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом намерен закрыть все пляжи и парки в штате с 1 мая, после того как множество людей вышли на пляжи в минувшие выходные, сообщает телеканал CBS Los Angeles со ссылкой на сообщение ассоциации руководства полиции Калифорнии.

В документе, который попал в распоряжение телеканала, говорится, что губернатор принял соответствующее решение после того, как жители нарушили распоряжение о соблюдении режима самоизоляции.

"Губернатор объявит завтра, что все пляжи и все парки штата в Калифорнии будут закрыты, начиная с пятницы 1 мая", - говорится в сообщении.

Ранее Гевин Ньюсом заявил, что власти штата Калифорния ужесточат контроль за соблюдением ограничительных мер из-за коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3 миллионов случаев заражения, почти 208 тысяч человек скончались.