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Утверждена 15-я программа нейтрализации экономических последствий эпидемии коронавируса

Утверждена 15-я программа нейтрализации экономических последствий эпидемии коронавируса

Правительство утвердило 15-ю программу нейтрализации экономических последствий эпидемии коронавируса. Как передает «Арменпресс», министр окружающей среды Эрик Григорян отметил, что целью данного мероприятия является создание временных рабочих мест в сфере сельского хозяйства посредством решения экологических проблем.

“Для решения социальных проблем, возникших в результате распространения коронавируса, будет предоставляться плата за проведение работ по посадке деревьев.

Предлагается в высокогорных зонах республики Армения посредством посадки местных видов ивы основать в долинах рек берегозащитные лесополосы, широко привлекая к работам местное население и тем самым создавая дополнительные рабочие места, смягчая риски, связанные с сокращением доходов населения”, - сказал Григорян.

Программа включает в себя работы по подготовке картографических участков вдоль берегов рек, подлежащих посадке деревьев, по посадке саженцев ив местных видов а также работы по их ограждению.

Бенефициарами мероприятия являются жители Армении, которые примут участие в работах по созданию защитных лесов вдоль берегов рек, организуемых ГНКО “Армлес” Министерства окружающей среды, Фондом охраны дикой природы и культурных ценностей и благотворительным Фондом “Эй Ти Пи”.

Общая стоимость работ составляет около 200 млн драмов.

Жители, принявшие участие в посадке деревьев, будет получать по 50 драмов на подготовку и посадку каждого саженца.

Работы полностью будут контролироваться ГНКО “Армлес” Министерства окружающей среды и вышеуказанными фондами.


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БелТА


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https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
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