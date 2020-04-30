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Один из корпусов МЦ Мецамора передан Научно-практическому центру судебно- медицинской экспертизы

Один из корпусов МЦ Мецамора передан Научно-практическому центру судебно- медицинской экспертизы

Правительство разрешило “Мецаморскому медицинскому центру" прикрепить прачечную площадью 360,4 кв.м (стоимость 10 млн драмов) к аппарату губернатора Армавира, затем на бессрочное и безвозмездное использование предоставить государственной некоммерческой организации “Научно-практический судебно-медицинский центр” Министерства здравоохранения.

Как передает «Арменпресс», решением предусматривается закрепить приобретенную Республикой Армения недвижимость за аппаратом губернатора Армавира, затем на бессрочное и безвозмездное использование передать ее Государственной некоммерческой организации “Научно-практический судебно-медицинский центр” Министерства здравоохранения.

В обосновании решения отмечается, что для полноценной и эффективной организации судебно-медицинских экспертиз, необходимых для судебно-медицинской деятельности в Армавирской области, нужна территория на условиях отдельного строения.

Для этой цели, как географическим расположением, так и существующими условиями, самым целесообразным был признан один из корпусов МЦ Мецамора, принадлежащий центру по праву собственности. В нем в дальнейшем будут улучшены условия и проведены работы по оснащению техническими и лабораторными средствами для полноценной организации вышеуказанного процесса.


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