Время в Ереване: 11:07:36,   30 Апрель

Цукерберг предостерег от поспешного снятия карантина в США. РИА Новости

Цукерберг предостерег от поспешного снятия карантина в США. РИА Новости

Глава компании Facebook Марк Цукерберг предупредил о негативных последствиях поспешного снятия ограничительных мер, введенных в США из-за пандемии COVID-19.

"И хотя при нынешних ограничениях из-за режима самоизоляции возникают издержки для общества, я опасаюсь, что слишком быстрое открытие некоторых мест до того, как уровень инфекции снизится до самого минимального, гарантирует будущие вспышки и ухудшит долгосрочные медицинские и экономические последствия", — написал Цукерберг в Facebook.

Карантин почти полностью прекратил работу целых отраслей американской экономики, которая на 70% состоит из услуг. За месяц без работы оказались 22 миллиона человек. 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации