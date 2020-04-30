Цукерберг предостерег от поспешного снятия карантина в США. РИА Новости

Глава компании Facebook Марк Цукерберг предупредил о негативных последствиях поспешного снятия ограничительных мер, введенных в США из-за пандемии COVID-19.

"И хотя при нынешних ограничениях из-за режима самоизоляции возникают издержки для общества, я опасаюсь, что слишком быстрое открытие некоторых мест до того, как уровень инфекции снизится до самого минимального, гарантирует будущие вспышки и ухудшит долгосрочные медицинские и экономические последствия", — написал Цукерберг в Facebook.

Карантин почти полностью прекратил работу целых отраслей американской экономики, которая на 70% состоит из услуг. За месяц без работы оказались 22 миллиона человек.