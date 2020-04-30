Комендатура не меняет планы по постепенному снятию ограничений на деятельность ряда сфер: Авинян

Комендатура пока не меняет планы по постепенному снятию ограничений на деятельность ряда сфер. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства отметил вице-премьер, комендант Тигран Авинян, коснувшись показателя зафиксированных за последний день 134 случаев заражения коронавирусом.

Авинян отметил, что круг зараженных конкретизируется, однако он не исключил, что в зависимости от динамики распространения инфекции решения могут изменяться. “Была довольно серьезная проблема в больнице, но и здесь круг конкретизирован. Тем не менее, наши решения, зависящие от динамики распространения инфекции, могут быть и изменены. Думаю, что пока нет необходимости в подобных изменениях. Цифры ближайших дней и круг лиц позволят нам принять окончательные решения”, - сказал Авинян, добавив, что в данный момент они идут по тому сценарию, что с 4-го мая будут изменены решения по некоторым видам экономической деятельности, важные сферы будут открыты с соблюдением обязательных правил.

“Другого решения пока нет. Закрыты образовательные учреждения. В сфере культуры и времяпровождения будут действовать существенные ограничения”, - сказал он.

По состоянию на 11:00 30 апреля в Армении 2 066 подтвержденных случаев коронавирусной болезни, 929 из которых выздоровели. На данный момент фактическое лечение от коронавирусного заболевания получают 1 103 пациента. Всего было проведено 21 125 тестов.