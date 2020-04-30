Армения может начать не госпитализировать больных без симптомов

В начале заседания правительства министр здравоохранения Арсен Торосян коснулся темпов роста случаев заражения коноравирусом и отметил, что за последний день зарегистрировано рекордное число заражений - 134 новых случая. Как передает «Арменпресс», министр отметил, что общее число случаев достигло 2 066, излечившихся - 929, на данный момент под фактическим медицинским наблюдением находятся 1 103 человека.

“К сожалению, у нас было два случая смерти, то есть общее число смертей составляет 32, на данный момент, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции всего 6 граждан, в крайне тяжелом состоянии – 17 пациентов, в тяжелом состоянии – 59. В случае подобного сценария развития событий, вероятно, мы скоро перейдем к тактике не госпитализировать больных с легкими формами”, - сказал министр.

По словам Торосяна, подход таков, что они попытаются максимально отдалить этот день, поскольку в будущем это приведет к большему распространению. Предполагаем, что еще 5 - 6 дней мы сможем сохранять такой темп, хотя среди этих 134 инфицированных были взаимосвязанные между собой лица. “Был один случай, которого мы всегда пытались избежать, на похоронах присутствовал зараженный человек”, - сказал Торосян, призывая всех, чтобы в подобных церемониях участвовало мало людей, и чтобы никто не думал, что опасность уже прошла.