У МЧС Армении нет самолетов: министерство опровергает распространяемые сообщения

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения распространило сообщение относительно того, что задержанный 25 апреля в Российской Федерации транзитный самолет принадлежит Министерству по ЧС Республики Армения. «Арменпресс» представляет сообщение МЧС Республики Армения․

“Средства массовой информации, ссылаясь на российские источники, распространяют сведения о том, что задержанный 25 апреля в Российской Федерации транзитный самолет принадлежит МЧС Армении.

Сообщаем, что у Министерства по чрезвычайным ситуациям нет самолетов”.