У МЧС Армении нет самолетов: министерство опровергает распространяемые сообщения
11:33, 30 Апрель, 2020
Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения распространило сообщение относительно того, что задержанный 25 апреля в Российской Федерации транзитный самолет принадлежит Министерству по ЧС Республики Армения. «Арменпресс» представляет сообщение МЧС Республики Армения․
“Средства массовой информации, ссылаясь на российские источники, распространяют сведения о том, что задержанный 25 апреля в Российской Федерации транзитный самолет принадлежит МЧС Армении.
Сообщаем, что у Министерства по чрезвычайным ситуациям нет самолетов”.
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