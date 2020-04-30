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У МЧС Армении нет самолетов: министерство опровергает распространяемые сообщения

У МЧС Армении нет самолетов: министерство опровергает распространяемые сообщения

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения распространило сообщение относительно того, что задержанный 25 апреля в Российской Федерации транзитный самолет принадлежит Министерству по ЧС Республики Армения. «Арменпресс» представляет сообщение МЧС Республики Армения․

“Средства массовой информации, ссылаясь на российские источники, распространяют сведения о том, что задержанный 25 апреля в Российской Федерации транзитный самолет принадлежит МЧС Армении.

Сообщаем, что у Министерства по чрезвычайным ситуациям нет самолетов”.


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БелТА


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https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
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