Испанские отельеры рассказали, когда возобновится работа их отрасли. РИА Новости

Внутренний туризм может возобновиться в Испании уже этим летом, а иностранный – осенью, считают отельеры. При этом, по их мнению, необходимо повсеместно ввести повышенные санитарные меры, например, при заселении в гостиницы брать у постояльцев анализы на COVID-19. Когда и на каких условиях возобновит в Испании работу отельный бизнес, корреспондент РИА Новости в Мадриде спросила у некоторых его представителей.

Туризм составляет 12,5% ВВП страны и обеспечивает почти 13% рабочих мест. И если этот сектор не возобновит работу в ближайшее время, то испанскую экономику ждет еще более сильное падение, чем прогнозирует МВФ (пока его оценки – 8%).

Власти страны утверждают: план по спасению туристической отрасли готовится. Министр туризма Мария Рейес Марото инициировала на этой неделе переговоры представителей девяти стран-членов ЕС, чтобы выработать общую позицию. Высокопоставленный источник в испанском правительстве на условиях анонимности заявил: на иностранный туризм в ближайшее время рассчитывать не стоит, все решения – в том числе об открытии границ, возобновлении регулярного авиасообщения, мерах санитарной безопасности – европейские страны будут приниматься совместно. Пока же никаких – даже предварительных – дат открытия границ нет.

Что касается внутреннего туризма, то в плане по постепенному снятию карантина в Испании, представленном на этой неделе премьером Педро Санчесом, отели смогут возобновить работу уже с 11 мая, при этом места общего пользования, в том числе рестораны и бары, останутся закрытыми.