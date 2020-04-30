Музыка, которая наилучшим образом выражает эмоции: 30 апреля - Международный день джаза

11:22, 30 Ապրիլ, 2020

По одному поводу у известного музыканта, композитора Луи Армстронга спросили: “Что такое джаз?”. Он ответил: “Если вы задаете такой вопрос, значит вы его никогда не поймете”.

Джаз, пропагандирующий свободу, возник в конце 19-го в начале 20-го века как синтез африканской и европейской культур, сумел сломать все культурные границы, став общечеловеческой музыкой.

30 апреля - Международный день джаза.

В беседе с корреспондентом «Арменпресс» председатель Армянской ассоциации джаза Камо Мовсесян подчеркнул, что мир празднует Международный день джаза с 2012 года. “Я помню, еще в 2012 году, когда работал в мэрии Еревана, по случаю праздника мы организовали концертную программу, которая прошла с большим успехом. И в этом году мы получили письмо от американского джазового пианиста и композитора Херби Хэнкока, который благодарил нас за празднование этого дня с такий помпой”, - рассказал Мовсесян.

Он добавил, что каждый год 30 апреля на каскаде проводились концертные вечера, а в этом году праздник джаза отметят на виртуальной площадке.

В онлайн-концерте, который состоится 30 апреля, примут участие Лусине Саргсян, Карен Григорян, “Новый квинтет”, трио Рафаэль Петросянт, Ваагн Айрапетян, Армен Хюснунц, “Birds” и Левон Малхасян.

“Концерт мы представим на официальной странице Ассоциации джаза в Facebook. Мы озвучим послания, поздравления, которые получили из США, России, Франции, Македонии. Мы также представим и видеоматериалы с ранее организованных концертов. Естественно, все это не может заменить живой концерт, но мы каким-то образом попытаемся оправдать ожидания тех любителей музыки, которые ждут этого праздника”, - сказал Мовсесян.

По его словам, они видят, что с каждым годом интерес к джазу увеличивается, что их очень воодушевляет и даже с ограниченным бюджетом им удаедтся пригласить в Армению таких известных артистов, как Гонсало Рубалкабан, братья Давидяны, Ричард Бона и других.

По словам Мовсесяна, джаз - один из лучших способов выражения чувств. Музыкант джазом может представить зрителям свой внутренний мир.

“Не думаю, что есть более эмоциональная музыка, чем джаз, которая способна передавать такие душевные порывы. Когда в Ереване организовывали концерт Рубалкабы, молодой человек, занимающийся техническими вопросами, привез с собой дополнительное оборудование. Я спросил его, сколько денег нужно добавить, он ответил, что вообще ничего не возьмет, так как Рубалькаба дал ему такие эмоции, которые невозможно измерить деньгами. А после концерта Ричарда Боны один из слушателей подошел, сказав, что мы больше не организовывали подобных концертов. Когда я удивленно спросил, почему, он ответил, что нельзя в людях пробуждать такие эмоции”, - рассказал Камо Мовсесян.

Говоря об армянском джазе, Мовсесян подчеркнул, что те люди, которые создали и сохранили армянский джаз – фанатики. Это Армен Уснунц, Ваагн Айрапетян, Левон Малхасян и другие джазовые музыканты, которые внесли большой вклад в развитие и сохранение этой сферы. Они придают нам большую силу, воодушевляют нас”, - подчеркнул президент ассоциации и добавил, что в деле развития и распространения джаза в Армении большую роль играет и “Ереван Джаз Фест”. В этом году планируется провести его в конце октября, начале ноября.

В конце 2011 года ЮНЕСКО приняла резолюцию, согласно которой 30 апреля 2012 года должен отмечаться как Международный день джаза.

В настоящее время развитию джаза содействуют многие общественные, учебные заведения и частные лица. В этом деле для них дополнительным “инструментом” стал Международный день джаза.

Анжела Амбарцумян