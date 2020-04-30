Прожившие в браке 73 года супруги умерли от коронавируса в один день. РИА Новости

Прожившая в браке 73 года супружеская пара американцев умерла в один день от коронавируса, сообщает USA Today.

Отмечается, что 94-летний Уилфорд Кеплер и 92-летняя Мэри Кеплер скончались 18 апреля с разницей в шесть часов.

Изначально, 8 апреля, коронавирус выявили у жены, которая следующие четыре дня провела в самоизоляции, однако 12 апреля обоих супругов госпитализировали. У мужа тест на вирус показал положительный результат уже в больнице.

По словам их внучки Натали Ламеки, врачи позаботились о том, чтобы положить пару в одной палате. Они даже сдвинули их кровати поближе, чтобы супруги могли держаться за руки,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Она добавила, что ее бабушке и дедушке пришлось многое пережить, включая Великую депрессию, Вторую мировую войну и Вьетнамскую войну.

Кеплеров похоронили вместе на кладбище рядом с деревней Бос в Висконсине, где вырос Уилфорд. Мэри в то время жила в 20 минутах от родного места будущего мужа.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более трех миллионов случаев заражения.