Для лиц, осуществляющих информационную деятельность, данные Госрегистра уже доступны бесплатно

Для лиц, осуществляющих информационную деятельность, сведения, имеющиеся в реестре Агентства государственного регистра юридических лиц Министерства юстиции отныне будут доступны на бесплатной основе. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства юстиции Армении.

“Отметим, что ранее за информацию о юридических лицах СМИ приходилось платить государственную пошлину.

С сегодняшнего дня вступил в силу опубликованный накануне приказ министра юстиции Республики Армения “Об утверждении форм заявок на предоставление доступа к сведениям, имеющимся в Едином государственном реестре, лицам, осуществляющих информационную деятельность. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие информационную деятельность, с сегодняшнего дня могут представлять заполненные заявки с приложенными документами в действующие офисы территориального обслуживания Агентства государственного регистра юридических лиц МЮ Республики Армения. В то же время, учитывая чрезвычайное положение, объявленное в Республике Армения, и существующие ограничения на право передвижения на территории республики, сообщаем, что до окончания чрезвычайного положения указанные заявки могут подаваться также и в электронном виде, отправляя заявку и прилагаемые документы на адрес электронной почты: [email protected].

Результаты рассмотрения заявок и прилагаемых документов будут объявлены в трехдневный срок после регистрации заявки.

Предоставление такой возможности юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим информационную деятельность, укрепит гарантии свободы журналистики и прессы, поможет им предоставлять обществу более точную и всеобъемлющую информацию.

Напомним, что эта реформа из программы мероприятий деятельности правительства на 2019 - 2023 годы, этот законодательный пакет был принят Национальным собранием 6 марта 2020 года и вступил в силу 11 апреля”, - говорится в сообщении Министерства юстиции Армении.