Житель Армавира добровольно сдал оружие и боеприпасы

В результате разъяснительной работы, проведенной сотрудниками Службы национальной безопасности Республики Армения, 29 апреля в Армавирское областное управление СНБ Армении явился житель Армавирской области А. Г. и добровольно сдал незаконно хранящийся у него автомат марки “АК-74”, 2 обоймы, патроны различного калибра, гранаты типа “Ф-1” и взрыватель. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе СНБ Армении.

Добровольно сданное оружие и боеприпасы отправлены в Полицию Республики Армения для проведения судебно-баллистических экспертиз.

Лица, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие и боеприпасы освобождаются от уголовной ответственности.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом Республики Армения.