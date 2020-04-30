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 94-летняя бабушка Грануш поборола коронавирус и уже выписана из больницы

 94-летняя бабушка Грануш поборола коронавирус и уже выписана из больницы

Георгий Симонян, директор Национального центра ожоговой медицины, объявил о хорошей новости. На своей странице в социальной сети Facebook Геворг Симонян сообщил, что 94-летняя женщина поборола коронавирус и уже выписана из больницы.

“Вчера после успешного завершения лечения была выписана самая пожилая пациентка - 94-летняя Грануш”, - записал Георгий Симонян. Ранее «Арменпресс» сообщал, что в Армении 50 человек старше 70 лет, инфицированных коронавирусом, преодолели болезнь и выписались из больниц. По состоянию на 21 апреля самой пожилой среди выздоровевших лиц старше 70 лет была женщина, родившаяся в 1927 году (93 года).


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БелТА


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https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
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