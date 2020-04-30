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COVID-19: в мире выздоровело более миллиона человек: ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ

COVID-19: в мире выздоровело более миллиона человек: ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ

Число заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа COVID-19 в мире превысило 3 млн  220 999 человек. Как передает «Арменпресс», по данным исследовательских центров коронавируса, число смертности превысило 228 000. Излечились более миллиона человек.

В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 1 млн 064 572 подтвержденных случая. Число летальных исходов - 61 669 человек. В Испании число подтвержденных случаев - 236 899.  Число смертности в Испании составило 24 275 человек.  

Италия - третья по числу инфицированных. В Италии число инфицированных - 203 591 человек, число летальных исходов - 27 682. Во Франции - 166 420 подтвержденных случаев, число летальных исходов - 24 087.

По числу инфицированных Великобритания обошла Германию - 165 221 подтвержденных случаев, число летальных исходов - 26 097. В Германии - 161 539 подтвержденных случаев, число летальных исходов - 6 467.    Число подтвержденных случаев в Турции - 117 589, скончались 3 081 человека.

В России, обошедшей Иран, общее количество инфицированных - 99 399, число летальных исходов - 972. Общее число подтвержденных в Иране случаев составляет 93 657 человека. Общее число летальных исходов составляет 5 957 человек. В стране, где произошла вспышка пандемии, Китае -  82 862 инфицированных,  4 новых случая, скончались 4 633 человека. За последний день летальных исходов здесь не было.

В Бразилии - 79 685 инфицированных, в Канаде - 51 597, в Бельгии - 47 859,  в Нидерландах - 38 802. В Грузии зафиксировано 517 случаев заражения коронавирусом, число умерших – 6.

Катар по числу инфицированных обошел ОАЭ. В Катаре коронавирусом заразились 12 564 человек, смертность - 10 случаев. Число заразившихся в ОАЭ достигло 11 929 человек, здесь зарегистрировано 89 случаев смерти.

В Египте - 5 268 случаев, здесь скончались 380 человек. В Кувейте зарегистрировано 24 летальных случая, 3 740 случаев заражения. Число инфицированных в Ираке - 2 003, смертность - 92.  Число заразившихся в Сирии достигло 43 человек. Скончались 3 больных.

 По данным Всемирной организации здравоохранения, число стран и территорий, зафиксировавших инфекцию коронавируса, превышает 210.


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https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
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