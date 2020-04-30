“Касаясь различных проблем экосистемы Севана, мы всегда отмечали, что это не только озеро, растительный и животный мир озера, система рек, входящих в озеро и даже горы, окружающие озерно. В прошлом году в период цветения озера мы особо выделили некоторые проблемы, связанные с рыбной фауной, представили в отдельности какую роль исполняет каждый из видов рыб в озере. Но в этом ряду мы, кажется, забыли про карася.

Когда я вспоминаю годы своего детства, на память приходит наш тонратун (пекарня), полная карасей, засоленных ишханов и кохаков. Так как зимой Севан замерзал, уже с октября моя бабушка складировала рыбу. Я больше всего любил карасей, но ему не было места в нашем зимнем меню. Время от времени привозили свежие караси, пекли их с чабрецом в тоныре. Мой дед шутил, что карась “не та рыба, чтобы хранить ее в доме, и зря занимать место в тонратуне

Почему карась “не та рыба”, “Айастани Анрапетутюн” попыталась выяснить в беседе с директором Научного центра зоологии и гидроэкологии НАН Армении Бардухом Габриеляном. Оказывается, причина не только в том, что карась завезен в Севан, иначе то же говорилось бы о сиге …”.

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