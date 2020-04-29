Зограб Мнацаканян и Тойво Клаар обсудили возникшие вследствие пандемии вызовы

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 29 апреля провел телефонный разговор со специальным представителем ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клааром.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, собеседники обсудили проблемы, вызванные распространением коронавируса нового типа, и шаги, направленные на их решение.

Собеседники коснулись последних региональных развитий. В контексте президентских и парламентских выборов в Арцахе министр Мнацаканян подчеркнул важность состоявшихся в соответствии с демократическими стандартами в Арцахе выборов с точки зрения осуществления прав человека, обеспечения безопасности народа Арцаха и эффективного развития мирного процесса.

На встрече также была затронута видеоконференция, состоявшаяся 21 апреля при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ и с участием министров иностранных дел Армении и Азербайджана, в результате которой было принято совместное заявление. В этой связи стороны подчеркнули необходимость принятия безоговорочных шагов для поддержания и укрепления прекращения огня в контексте глобальной борьбы с новым типом коронавируса.