В Канаде число заразившихся коронавирусом превысило 50 тысяч

Число случаев заражения коронавирусом в Канаде превысило 50 тысяч, за сутки выявлены 1348 новых случаев. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

Во вторник сообщалось о 49 025 зараженных и 2766 скончавшихся.

По последним данным, в Канаде выявлены 50 373 случаев заражения коронавирусом, число летальных исходов достигло 2904. Наибольшее число заражений зафиксировано в провинциях Квебек и Онтарио – 25 757 и 15 728 соответственно.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,9 миллиона случаев заражения, свыше 202 тысяч человек скончались.