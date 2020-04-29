Во Франции продлили механизм частичной безработицы

Механизм частичной безработицы продлен во Франции до 1 июня для поддержки работодателей на фоне эпидемии коронавируса. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом говорится в коммюнике главы министерства здравоохранения Франции Оливье Верана и министра государственных счетов Жеральда Дарманена.

"Учитывая влияния эпидемии коронавируса, исключительный механизм частичной безработицы будет продлён до 1 апреля, чтобы помочь работодателям, имеющим сложности, выплачивать зарплаты своим сотрудникам и защитить их от риска потерять работу", - отмечается коммюнике.

Правительство Франции ввело механизм так называемой частичной безработицы, чтобы избежать увольнений сотрудников и подготовиться к восстановлению экономической системы после завершения режима изоляции. Пособия по частичной безработице составляют 84% от суммы зарплаты. Если зарплата равняется уровню МРОТ, компенсация должна составлять 100%.

Как сообщила в среду министр труда Мюриэль Пенико, 11,3 миллиона сотрудников и 890 тысяч компаний защищены механизмом частичной безработицы.

Из-за эпидемии коронавируса во Франции с 17 марта был введен режим изоляции. В стране закрыты кафе, рестораны, кинотеатры, музеи, парки, непродовольственные магазины, учебные заведения. Ожидается, что Франция начнет поэтапно выходить из карантина 11 мая. Во вторник премьер-министр страны Эдуар Филипп представил план по выходу из карантина, заявив о постепенном открытии детских садов и школ, магазинов. Вместе с тем рестораны и кафе продолжать оставаться закрытыми. Решение по дате их открытия французские власти рассчитывают принять в конце мая. Ношение масок в транспорте станет обязательным после 11 мая, отметил глава правительства.