По факту инцидента между Аленом Симоняном и Артуром Даниеляном арестованы три человека

По факту инцидента между вице-спикером НС Аленом Симоняном и соучредителем инициативы «Адеквад» Артуром Даниеляном арестованы три человека, в том числе Артур Даниелян. Об этом в беседе с Арменпресс заявил начальник управления по связям со СМИ полиции Армении Эдгар Джаноян.

«Затем Артура Даниеляна доставили в больницу из отделения полиции. Ведется следствие», - сказал Джаноян.

Ранее депутат Национального собрания Арман Бабаджанян сообщил полиции, что на вице-спикера НС Алена Симоняна было совершено нападение.

На своей странице в Facebook соучредитель инициативы «Адеквад» Константин Тер-Накалян опубликовал фотографию Артура Даниеляна, на которой виден поврежденный и кровоточащий нос Даниеляна.

Позже Ален Симонян сообщил, что во время прогулки он увидел нескольких активистов движения «Адеквад», один из которых начал оскорблять его, после чего началась драка. Симонян получил травму в области века.