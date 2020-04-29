МОК потеряет сотни миллионов долларов из-за переноса Олимпиады в Токио

Расходы, связанные с переносом летних Олимпийских игр в Токио с 2020 на 2021 год, составят сотни миллионов долларов. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в заявлении, опубликованном пресс-службой организации.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии коронавируса Игры были перенесены на лето 2021 года (23 июля - 8 августа).

"МОК будет и дальше нести ответственность за свою долю расходов на отложенные Игры в соответствии с условиями соглашения на 2020 год, которое мы заключили с нашими японскими партнерами, - заявил Бах. - Хотя точную цифру пока сложно назвать, мы уже знаем, что из-за отсрочки [Игр] нам придется взять на себя расходы в размере нескольких сотен миллионов долларов".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились около 3,1 млн человек, более 210 тыс. умерли.