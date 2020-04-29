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Впервые с июня 2019 года Азербайджан применил минометы: АО Арцаха не понесла потерь

Впервые с июня 2019 года Азербайджан применил минометы: АО Арцаха не понесла потерь

На восточном участке (Мартуни) линии соприкосновения арцахско-азербайджанских противоборствующих войск в направлении армянских позиций 29-го апреля, в районе 15:00 и 17:25 часов, противник применил минометы калибра 60 мм. 

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Арцаха, подразделения Армии обороны Республики Арцах никаких потерь не понесли. 

В результате предпринятых армянскими подразделениями ответных действий активность противника была подавлена.

«Считаем необходимым отметить, что это первый с июня 2019 года случай использования миномета в направлении армянских позиций. В течение дня режим прекращения огня на линии соприкосновения нарушался также обстрелами из другого стрелкового оружия.

На данный момент ситуация на линии соприкосновения спокойная. Передовые подразделения Армии обороны продолжают уверенно выполнять поставленную перед ними задачу», - говорится в сообщении МО Арцаха.


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БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
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