Два армянских шахматиста удостоены званий ФИДЕ. Как сообщает Арменпресс, Международная шахматная федерация присвоила молодому шахматисту Константину Яйлояну звание мастера ФИДЕ, а юному шахматисту, вице-чемпиону Европы до 12 лет Роберту Пилипосяну - звание кандидата в мастера ФИДЕ.

Армения является одной из стран с наибольшим количеством гроссмейстеров на душу населения в мире. После обретения независимости мужская сборная Армении по шахматам выиграла командный чемпионат Европы (1999), чемпионат мира (2011) и шахматную олимпиаду (2006, 2008, 2012). Женская сборная выиграла чемпионат Европы 2003 года.