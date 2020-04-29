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Два армянских шахматиста удостоены званий ФИДЕ

Два армянских шахматиста удостоены званий ФИДЕ

Два армянских шахматиста удостоены званий ФИДЕ. Как сообщает Арменпресс, Международная шахматная федерация присвоила молодому шахматисту Константину Яйлояну звание мастера ФИДЕ, а юному шахматисту, вице-чемпиону Европы до 12 лет Роберту Пилипосяну - звание кандидата в мастера ФИДЕ.

Армения является одной из стран с наибольшим количеством гроссмейстеров на душу населения в мире. После обретения независимости мужская сборная Армении по шахматам выиграла командный чемпионат Европы (1999), чемпионат мира (2011) и шахматную олимпиаду (2006, 2008, 2012). Женская сборная выиграла чемпионат Европы 2003 года.


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