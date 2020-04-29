COVID-19. Нидерланды по количеству смертности обошла Китай: СВЕЖИЕ ДАННЫЕ

Число заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа COVID-19 в мире превысило 3 млн 154 тыс 442 человека. Как передает Арменпресс, по данным исследовательских центров коронавируса, число смертности превысило 218 тыс. Вылечились 965 тыс 397 человека.

В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 1 млн 035 тыс 765 подтвержденных случаев. Число летальных исходов - 59 тыс 266 человека. В Испании число подтвержденных случаев - 232 тыс 128. Число смертности в Испании составило 23 тыс 822 человека.

Италия - третья по числу инфицированных. В Италии число инфицированных - 201 тыс 505 человек, число летальных исходов - 27 тыс 369. Во Франции - 165 тыс 911 подтвержденных случаев, число летальных исходов - 23 тыс 660.

По числу инфицированных Великобритания обошла Германию - 161 тыс 145 подтвержденных случаев, число летальных исходов - 21 тыс 678. В Германии - 160 тыс 059 подтвержденных случаев, число летальных исходов - 6 тыс 314. Число подтвержденных случаев в Турции - 114 тыс 653, скончались 2 тыс 992 человека.

В России, обошедшей Иран, общее количество инфицированных - 99 тыс 299, число летальных исходов - 972. За день здесь выявлено более 5 тыс новых случаев.

Общее число подтвержденных в Иране случаев составляет 93 тыс 658 человека. За день здесь выявлено более тысячи новых случаев. Общее число летальных исходов составляет 5 тыс 957 человек. В стране, где произошла вспышка пандемии, Китае - 82 тыс 858 инфицированных, 22 новых случая, скончались 4 тыс 633 человека. За последний день летальных исходов здесь не было.

В Бразилии - 73 тыс 235 инфицированных, в Канаде - 50 тыс 026, в Бельгии - 47 тыс 859, в Нидерландах - 38 тыс 802. За день здесь зарегистрировано 386 новых случаев заражения и 145 случаев смерти. Общее количество летальных исходов в Нидерландах составило 4 тыс 711. По этому показателю Нидерланды обошли Китай, который является источником зарождения эпидемии.

В Грузии зарегистрировано 517 случаев заражения коронавирусом, 6 летальных исходов.

В Катаре коронавирусом заразились 12 тыс 564 человек, смертность - 10 случаев. Число заразившихся в ОАЭ достигло 11 тыс 380 человек, здесь зарегистрировано 89 случаев смерти.

В Египте - 5 тыс 042 случая, здесь скончались 359 человек. В Кувейте зарегистрировано 24 летальных случая, 3 740 случаев заражения. Число инфицированных в Ираке - 1 928, смертность - 90. Число заразившихся в Сирии достигло 43 человек. Скончались 3 больных.

В условиях карантина число преступлений в Италии снизилось втрое

В марте 2020 года в Италии было совершено втрое меньше преступлений, чем в аналогичный период 2019 года — 68 тысяч против 203 тысяч, сообщили в руководстве национальной полиции в среду, 29 апреля.

В условиях карантина (объявленного в марте сначала в отдельных регионах, а потом и по всей стране) количество убийств снизилось на 71%, краж — на 72%, изнасилований — также на 72%. Менее значительным оказалось снижение числа преступлений, связанных с распространением наркотиков (их количество сократилось на 46%).

22 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке работы всех предприятий страны, кроме стратегических, а также всех учреждений торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов. На карантин были отправлены более 7 миллионов работающих граждан, приостановили работу около половины предприятий. Власти запретили гражданам перемещаться по территории страны.

Болгария планирует открыть туристический сезон 1 июля

Подготовка к летнему туристическому сезону на болгарском Черноморье начнется 15 июня, а 1 июля Болгария будет открыта для приема туристов, сообщает портал Rus.bg со ссылкой на министра туризма страны Николину Ангелкову.

"Николина Ангелкова сообщила, что, по предварительным планам, подготовка к летнему туристическому сезону начнется 15 июня, а с 1 июля начнется активный летний сезон", - говорится в сообщении.

"Проанализировав каждый конкретный пляж, мы предложим, где возможно сделать бесплатными шезлонги и зонты, а где на них ввести символические цены", - приводятся в сообщении слова Ангелковой.

Министр отметила, что туризм в Болгарии занимает 12% ВВП и обеспечивает занятость 11%.

США могут начать тестирование пассажиров международных рейсов на коронавирус

Президент Дональд Трамп заявил во вторник, что Соединенные Штаты рассматривают возможность начать массовое тестирование пассажиров, прибывающих в США из стран, где в данный момент наблюдаются вспышки COVID-19. Передает русская служба «Голоса Америки».

«Мы думаем над тем, чтобы делать это на международных рейсах, прибывающих из сильно зараженных районов», - сказал Трамп, выступая на мероприятии в Белом доме. По словам президента, его администрация работает над этим планом совместно с авиаперевозчиками. Трамп сообщил, что тестирование пассажиров может начаться «в очень недалеком будущем».

По словам президента, подобные проверки могут прежде всего коснуться пассажиров, прибывающих из Бразилии, где сейчас наблюдается вспышка COVID-19.

В европейских городах станет больше велодорожек и меньше машин

Европейские города планируют улучшить инфраструктуру для велосипедистов, сообщает "ЕвроПульс".

Больше 100 городов во Франции собираются в ближайшее время стать дружелюбнее для велосипедистов. Париж планирует создать 650 километров новых велодорожек. Первый этап завершится уже к 11 мая, когда частично ослабят карантинный режим.

Улучшение велосипедной инфраструктуры власти столицы Франции планировали и раньше. Мэрия обещала к Олимпийским играм 2024 года сделать пригодными для езды на велосипеде все улицы, убрав для этого с обочин 72 процента парковочных мест. Благодаря карантину эти планы удастся реализовать быстрее.

Среди других французских городов, которые планируют активно развивать велосипедную инфраструктуру в ближайшее время – Лилль, Руан, Ле-Ман и Марсель.

Недавно о планах расширить велосипедную и пешеходную инфраструктуру сообщил Милан. В городе не меньше 35 километров автодорог "перейдут" к велосипедистам и пешеходам.