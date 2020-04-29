119 граждан Армении вернулись на родину из Украины

119 граждан Республики Армения и 25 украинцев с правом въезда в Республику Армения вернулись из Киева в Армению специальным рейсом. Как передает Арменпресс, об этом сообщает посольство Армении в Украине.

28 апреля всего 144 человека вернулись в Армению чартерным рейсом Киев-Ереван-Киев. Полет финансировал президент Союза армян Украины Вилен Шатворян. Консульский отдел посольства Армении (Марин Айрапетян), генеральное консульство в Одессе и офисы почетных консулов проделали большую работу для организации полета.

151 гражданин Украины и Армении отправился из Еревана в Киев.

Это второй чартерный рейс украинской авиакомпании SkyUp. Первый рейс состоялся 25 марта - 62 пассажира вернулись в Армению, а 92 - в Украину. С 14 марта в Армению вернулось около 23 тысяч граждан из разных стран мира.