Араик Арутюнян и Самвел Бабаян обсудили вопросы возможного сотрудничества

В рамках политических консультаций новоизбранный президент Республики Арцах, лидер партии «Свободная Родина» Араик Арутюнян встретился с лидером партии «Единая Родина» Самвелом Бабаяном. Как сообщает Арменпресс, об этом Араик Арутюнян написал на своей странице в Facebook.

«Мы провели конструктивное обсуждение возможного политического сотрудничества и в этом контексте совместимости наших программных положений. В мирном и устойчивом развитии Арцаха обе стороны подчеркнули необходимость внутреннего единства и противостояния существующим вызовам совместными усилиями.

Мы договорились продолжить консультации в ближайшее время», - написал Арутюнян.