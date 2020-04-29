Парламент Армении одобрил законопроект об организации удаленной работы

Национальное собрание Республики Армения во втором чтении и полностью приняло представленный правительством пакет законопроектов, предусматривающий возможность полной выплаты зарплаты в случае работы на дистанции, а также увеличение сверхурочного времени. Как передает «Арменпресс», пакет законопроектов О внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс Республики Армения и о внесении дополнений в кодекс Республики Армения “Об административных правонарушениях” получил на заседании НС 117 голосов “за”, 2 воздержались.

Определено понятие работы, осуществляемой в удаленном режиме, и в случае возможности организации работ в удаленном режиме предусмотрена возможность полной выплаты зарплаты. Организация удаленных работ не должна считаться изменением существенного условия трудового договора. Уточняется, что работодатель может не платить работнику за вынужденный простой.

Предусмотрено также, что при желании работодателя плата за принудительный простой может быть больше, чем в настоящее время - две трети средней почасовой зарплаты. И по этой части была дана обратная сила. За вынужденный простоя, вызванный причинами, считающимися непреодолимой силой, работодатель может платить по собственному желанию. Для работодателя предусмотрено обязательное требование, чтобы по требованию работника работнику был предоставлен его неиспользованный отпуск при возникновении непреодолимой силы.

Было также предусмотрено, что работодатель не имеет права расторгнуть трудовой договор или применить дисциплинарное взыскание в отношении тех сотрудников, которые в связи с ситуацией не могут являться на работу или приходят позже. Для тех родителей, которые в результате закрытия учебных заведений или отпуска вынуждены оставаться дома и ухаживать за своими детьми, в случае их задержки на 2 часа, их работа будет оплачиваться полностью, а более 2 часов зарплата будет выплачиваться адекватно выполненной работе.

Сверхурочная работа с нынешним регулированием не может быть более 4 часов в течение двух следующих друг за другом дней. С новым регулированием, а также учитывая, что в определенных сферах, обусловленных чрезвычайной ситуацией, работодателям потребуется рабочая сила, время работы увеличено и доведено до 8 часов в течение двух следующих друг за другом дней.

В Армении в связи с ситуацией с эпидемией коронавируса действует режим чрезвычайного положения. Многие работодатели организовали работу удаленно.

Анна Григорян