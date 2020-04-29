Болгария планирует открыть туристический сезон 1 июля. РИА Новости
Подготовка к летнему туристическому сезону на болгарском Черноморье начнется 15 июня, а 1 июля Болгария будет открыта для приема туристов, сообщает портал Rus.bg со ссылкой на министра туризма страны Николину Ангелкову.
"Николина Ангелкова сообщила, что, по предварительным планам, подготовка к летнему туристическому сезону начнется 15 июня, а с 1 июля начнется активный летний сезон", - говорится в сообщении.
"Проанализировав каждый конкретный пляж, мы предложим, где возможно сделать бесплатными шезлонги и зонты, а где на них ввести символические цены", - приводятся в сообщении слова Ангелковой.
Министр отметила, что туризм в Болгарии занимает 12% ВВП и обеспечивает занятость 11%.
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