Около 40% заявок на программу нейтрализации экономических последствий коронавируса отклонены. Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции 29 апреля сказал министр экономики Армении Тигран Хачатрян.

“За этот месяц почти 60% заявок были удовлетворены, около 40% - отклонены, поскольку не соответствовали тем видам отраслевой деятельности, которые объявлены правительством в качестве целевого круга содействия. Правительство этим упрощенным способом имеет целью содействовать тем организациям, которые в отраслевом плане в значительной степени пострадали от распространения эпидемии коронавируса”, - сказал Хачатрян.

Министр отметил, что причинами отказа были и ненадлежащие налоговые истории.

Правительство Армении утвердило 14 программ по нейтрализации экономических и социальных последствий эпидемии коронавируса.

Норайр Шогикян