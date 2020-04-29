Наш основной инструмент выхода из кризиса - эффективная реализация капитальных расходов: Пашинян

У премьер-министра Никола Пашиняна состоялось совещание, в ходе которого был обсужден ход реализации капитальных программ в сферах инфраструктур и жилищного строительства. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.

Премьер-министр отметил, что капитальные программы в этом году имеют особое значение и с особой ревностью следует относиться к реализации этих расходов в запланированном размере. Почему в этом году особенно важна практика капитальных расходов? Наш опыт прошлых лет показывает, что капитальные расходы в Армении традиционно не выполняются. Но если в 2019 году, вопреки невыполнению капитальных расходов, у нас была беспрецедентная экономическая активность, в этом году мы находимся в кризисе и, следовательно, нашим первоочередным инструментом выхода из кризиса является эффективная реализация капитальных расходов.

Мы считаем, что каждый процент недостаточных капитальных расходов в этом году будет означать не созданные рабочие места, семьи, не получившие зарплату, хозяйствующие субъекты, которые должны были ими воспользоваться, получить прибыль, развернуть деятельность в контексте государственных расходов, это, в свою очередь, приводит к еще большему осложнению социальной ситуации в нашей стране. В этом плане мы действительно должны выполнить все капитальные расходы с особым качеством и объемом”, - сказал Никол Пашинян, напомнив, что большая часть капитальных расходов осуществляется Министерством территориального управления и инфраструктур.

Министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян доложил, что на капитальные расходы министерства в 2020 году из госбюджета было выделено 22 млрд 380 млн драмов, из которых 21 млрд драмов направлены на строительство дорог. В рамках вышеуказанных мер планируется ремонт 250 км дорог. В рамках других программ планируется провести частичный ремонт еще 80 км дороги, отремонтировать жизненно важные дороги протяженностью 65 км и 90 км дорог в рамках кредитных программ. Сурен Папикян подчеркнул, что подготовительные работы строительства продолжаются, и с 5 мая начнется само строительство.

Министр коснулся также программ по реализации капитальных расходов и по другим направлениям.

Затем заместитель председателя Комитета по градостроительству Армен Гуларян доложил о ходе программы жилищного строительства в зоне бедствия - Спитаке, Ванадзоре и Гюмри, коснулся проектных работ по строительству квартир.

Премьер-министр поручил осуществить все вышеуказанные работы с широким размахом и в установленные сроки.