В условиях карантина число преступлений в Италии снизилось втрое. Regnum

В марте 2020 года в Италии было совершено втрое меньше преступлений, чем в аналогичный период 2019 года — 68 тысяч против 203 тысяч, сообщили в руководстве национальной полиции в среду, 29 апреля.

В условиях карантина (объявленного в марте сначала в отдельных регионах, а потом и по всей стране) количество убийств снизилось на 71%, краж — на 72%, изнасилований — также на 72%. Менее значительным оказалось снижение числа преступлений, связанных с распространением наркотиков (их количество сократилось на 46%).

22 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке работы всех предприятий страны, кроме стратегических, а также всех учреждений торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов. На карантин были отправлены более 7 миллионов работающих граждан, приостановили работу около половины предприятий. Власти запретили гражданам перемещаться по территории страны.