Министр экономики Армении на второй квартал прогнозирует низкие экономические показатели

Министр экономики Тигран Хачатрян с начала второго квартала 2020 года прогнозирует снижение экономических показателей. Как передает «Арменпресс», об этом министр сказал на пресс-конференции 29 апреля.

“Следует иметь в виду, что только две недели третьего месяца первого квартала существенно претерпели негативное экономическое влияние эпидемии коронавируса. Тот факт, что в первом квартале у нас была положительная экономическая активность, был результатом высокой экономической активности за первые два месяца и высокой экономической активности 2019 года. К сожалению, с начала второго квартала у нас уже будут низкие экономические показатели, надеемся, что с третьего квартала начнется восстановление”, - сказал Хачатрян.

Показатель экономической активности в январе - марте этого года вырос на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Среднемесячная номинальная зарплата в Армении в январе-марте выросла на 9,2%, составив 190 136 драмов. При этом среднемесячная зарплата в государственном звене увеличилась на 10,5%, а в негосударственном - на 7,7%. В объемах внешнеторгового оборота в январе - марте этого года по сравнению с тем же периодом прошлого года наблюдалось снижение на 4%. Однако экспорт вырос на 0,2% , а импорт снизился на 6,2%.

В связи с ситуацией с эпидемией коронавируса в Армении с 16 марта объявлено чрезвычайное положение. Правительство Армении на внеочередном заседании 14 апреля приняло решение о продлении срока чрезвычайного положения в республике, объявленного 16 марта 2020 года, еще на 30 дней, с 14 апреля 2020 года до 17: 00 14 мая 2020 года. В стране действует режим строгих ограничений.

Норайр Шогикян