В связи Международным днем джаза оперный театр онлайн покажет концерт, посвященный Элле Фицджеральд

Национальный академический театр оперы и балета им. А. Спендиаряна в Международный день джаза 30 апреля представит в интернете видеозапись концерта, посвященного 100-летию легендарной певицы Эллы Фицджеральд.

Как передает «Арменпресс», концерт состоялся в Национальном академическом театре оперы и балета им. А. Спендиаряна 24 мая 2017 года.

Вечер инициировали Фонд “Константин Орбелян”, известный джазмен Ваагн Айрапетян и оперный театр.

На том концерте специальным гостем концерта была известная американская джазовая певица Марджори Барнс, которая выступила с Ваагном Айрапетяном, джаз-квартетом “Санкт-Петербург” и симфоническим оркестром оперного театра.

Дирижировал художественный руководитель театра, заслуженный артист РФ Константин Орбелян.

В конце 2011 года ЮНЕСКО приняла резолюцию, согласно которой 30 апреля 2012 года должен отмечаться как Международный День джаза.

В настоящее время развитию джаза содействуют и многие общественные, учебные заведения и частные лица. Дополнительным “инструментом” содействия стал и Международный день джаза.

Джаз появился в конце 19-го, в начале 20-го века как синтез африканской и европейской культур и по сей день остается исключительной формой музыкального искусства, объединяющей нации, уничтожающей границы между людьми и государствами.

“Джаз на протяжении всей своей истории был фактором положительных изменений, каковым продолжает оставаться и по сей день. В истоках джаза - рабство. Это музыка, выступающая против всех форм угнетения, которая говорит на языке свободы и имеет важное значение для всех культур”, - сказала генеральный секретарь ЮНЕСКО Ирина Бокова.

Анжела Амбарцумян