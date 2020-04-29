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Новые смартфоны школам

Новые смартфоны школам

Общеобразовательные школы Гегаркуникской области получили из Министерства образования, науки, культуры и спорта 50 новых смартфонов, подаренных компанией “Вива-Селл МТС” для обеспечения полноценности организации дистанционного обучения.

Как сообщил «Арменпресс» начальник управления по связям с общественностью администрации Гегаркуника Карен Зазян, смартфоны уже предоставлены 50 общеобразовательным школам -каждой по одному. Новые смартфоны будут предоставлены одиноким родителям, не имеющим возможности дистанционного обучения, социально необеспеченным семьям, имеющим 3 и более детей школьного возраста.

В то же время “Beeline” около 170 семьям обеспечит сертификаты на доступный тарифный план мобильного и фиксированного интернета. Все усилия направлены на то, чтобы сделать дистанционное образование доступным для всех”, - подчеркнул начальник управления.

Хосров Хлгатян


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БелТА


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