Парламент Армении принял законопроект, определяющий роль коменданта и статус принятых актов

Парламент во втором чтении и полностью принял пакет законопроектов О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения “О правовом режиме чрезвычайного положения” и прилагаемых к нему законопроектов, которым, по сути, предлагается уточнить роль, статус коменданта, характер актов, принятых комендантом. Как передает «Арменпресс», пакет был принят 87 голосами “за”, 16 “против” и 16 воздержавшимися.

Пакетом уточняется роль, статус коменданта, характер актов, принятых комендантом. Установлено, что в случае принятия решения о введении чрезвычайного положения премьер-министр или вице-премьер могут выступать в качестве коменданта. Было зафиксировано, что в ходе осуществления своих полномочий комендант может принимать акты, как акты, принятые соответственно премьер-министром или вице-премьером, в том числе подзаконные нормативные акты.

Предусмотрена также возможность ограничить право человека на личную свободу в случае чрезвычайного положения, объявленного на основании эпидемии. Установлено, что право на личную свободу может быть ограничено распоряжением органов, вовлеченных в осуществление мероприятий, применяемых в условиях чрезвычайного положения. Основная форма предоставления распоряжения - письменная форма. А если это невозможно на данный момент, то оно может быть предоставлено устно, при условии, что по требованию лица в течение одного рабочего дня оно будет оформлено и в письменной форме.

Было предусмотрено, что о причинах ограничения права на личную свободу, о праве на медицинскую консультацию и о своих обязанностях лицо должно быть проинформировано в случае ограничения личной свободы. По проекту было отмечено, что комендатура создается решением правительства, в прежней редакции было комендантом.

В Армении в связи с ситуацией с эпидемией коронавируса действует режим чрезвычайного положения.

Анна Григорян