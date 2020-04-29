Чемпионат Франции по футболу завершился досрочно. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола. Федерация завершила сезон 2019/20 раньше времени из-за пандемии коронавируса. Теперь организаторы Лиги 1 думают о сроках возможного старта следующего сезона.

Накануне чемпионат Аргентины по футболу также завершился раньше времени, однако неизвестно, станет ли какой-либо клуб чемпионом страны или нет.

Подготовила Варвара Айрапетян