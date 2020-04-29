Чемпионат Франции по футболу завершился досрочно
14:59, 29 Апрель, 2020
Чемпионат Франции по футболу завершился досрочно. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола. Федерация завершила сезон 2019/20 раньше времени из-за пандемии коронавируса. Теперь организаторы Лиги 1 думают о сроках возможного старта следующего сезона.
Накануне чемпионат Аргентины по футболу также завершился раньше времени, однако неизвестно, станет ли какой-либо клуб чемпионом страны или нет.
Подготовила Варвара Айрапетян
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен