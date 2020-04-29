По делу о вооруженном инциденте в Гаваре задержаны 5 человек

В Главном управлении по особо важным делам Следственного комитета Армении были получены и приняты к производству уголовные дела, возбужденные в связи с убийством двух человек в городе Гавар и нанесением огнестрельных ранений 4 лицам, а также случаями массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием и уничтожением имущества группой лиц, которые были объединены в одно производство. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении.

“28-го апреля 2020 г., около 17:00, на улице Азатутян в Гаваре, на проезжей части дороги предполагаемый преступник (преступники), способом, опасным для жизни многих граждан открыл огонь по жителям общины Норатус Ваге Аветисяну, Грачья Акопяну, Армену Саркисяну, Артему Петросяну и Сасуну Мелояну, жителям Гавара Зограбу Пароникяну, Армену Айтяну и Вардану Давояну. Вследствие чего В. Аветисян и З. Пароникян, получив несовместимые с жизнью травмы, скончались на месте, а остальные были доставлены в Гаварский медицинский центр с телесными повреждениями.

По случаю инцедента 28 апреля 2020 г. в Следственном управлении Следственного комитета Армении по Гегаркуникской области возбуждено уголовное дело по пункту 6 части 2 статьи 104 (убийство) и части 1 статьи 235 (незаконное приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств).

28-го апреля 2020 г. из ЗАО “Гавар” в отдел полиции Гавара поступило сообщение о том, что группа лиц напала на больницу Гавара, разбила стекла и имущество, нанесла Давиду Айтяну, телесные повреждения: колото-резаные раны, в результате которых раненый находится в тяжелом состоянии, в гематическом шоке.

Выяснилось также, что родственники и друзья В. Аветисяна и З. Пароникяна, узнав, что последние умерли, посчитав, что убийство их родственников было совершено находящимися в больнице, с намерением убить последних, ворвались в больницу, с колюще-резаными инструментами напали на последних и пытались убить их, однако при независящих от них обстоятельствах, после вмешательства полиции, преступление не довели до конца и скрылись.

По случаю событий 28 апреля 2020 года в Гегаркуникском областном следственном управлении Следственного комитета Армении были возбуждены уголовные дела по пунктам 1 и 7 части 2 статьи 34-104 (попытка убийства) и части 1 статьи 185 (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Кроме того, в ходе перестрелки, в которой были убиты житель города Гавар З. Парикян и житель села Норатус В. Аветисян, ранения получили также жители села Норатус А. Акопян, А. Петросян, А. Саркисян, С. Мелоян, А. Айтян и В. Давоян. По этому случаю в Гегаркуникском областном следственном управлении Следственного комитета возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 225 УК РА (массовые беспорядки).

28 апреля 2020 г. было принято решение о соединении этих уголовных дел.

По поручению председателя Следственного комитета Армении, производство предварительного следствия по возбужденному уголовному делу поручено следственной группе Главного следственного управления по особо важным делам Следственного комитета Армении и следственной группе, состоящей из следователей областного следственного управления Гегаркуника.

Составлен следственный план, проведены и проводятся многочисленные неотложные следственные действия, для выяснения обстоятельств, имеющих существенное значение по уголовному делу, назначен ряд экспертиз.

По подозрению в участии в массовых беспорядках на данный момент задержаны 5 человек.

Следствие продолжается. Предпринимаются необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для выяснения всех обстоятельств инцидента, круга лиц, совершивших предполагаемое преступление, индивидуализации их действий и дачи уголовно-правовой оценки.

О судебных решениях, принимаемых на основании полученных доказательств, сообщим дополнительно”, - говорится в сообщении.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом Республики Армения, вступившим в законную силу приговором суда.