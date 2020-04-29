Не смогли управлять ситуацией: губернатор представил подробности инцидента в Гаваре

После инцидента, произошедшего 28 апреля на проспекте Азатутян в Гаваре, не смогли управлять дальнейшими развитиями. Как передает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами сказал губернатор Гегаркуника Гнел Саносян.

Губернатор отметил, что после перестрелки, произошедшей 28 апреля на проспекте Азатутян в Гаваре, группа граждан попыталась свести счеты с одним из участников перестрелки и напала на медицинский центр Гавара.

На вопрос, находился ли он в больнице во время нападения, Саносян ответил, что он лично вместе с начальником полиции Арманом Саркисяном был на проспекте Азатутян в Гаваре.

“В больнице находились вице-губернатор, должностные чиновники полиции. Чиновники были и в больнице, и на месте происшествия”, - сказал Саносян.

Губернатор Гегаркуника отметил, что им не удалось управлять ситуацией: проблема была в количестве людей и полиции.

“Их, по свидетельству очевидцев, было более 500 человек, видеозапись дает подобную картину. Ситуация вышла из под контроля, потому что, нападавшие пытались войти с разных сторон” - отметил Саносян.

Согласно сообщению полиции, в результате стрельбы 28 апреля в Гаваре есть 2 жертвы и раненые. В рамках возбужденного уголовного дела ведется предварительное следствие.

Вследствие выстрелов и последовавших событий есть граждане, подвергнутые приводу.