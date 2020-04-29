Мгер Григорян посредством видеосвязи принимает участие в заседании Совета ЕЭК

Вице-премьер Армении Мгер Григорян посредством видеосвязи принимает участие в заседании Совета Евразийской экономической комиссии. Об этом «Арменпресс» сообщили в офисе вице-премьера Мгера Григоряна.

В повестке заседания - ход работы по устранению барьеров на внутреннем рынке Евразийского экономического союза, реализация основных направлений международной деятельности Евразийского экономического союза за 2019 год, а также результаты реализации программы формирования общего рынка электроэнергетики ЕАЭС за 2019 год. В повестке дня также вопрос утверждения повестки предстоящего заседания Высшего Евразийского экономического совета.

Будет обсужден проект решения Евразийского межправительственного совета по карте развития сельскохозяйственной промышленности Евразийского экономического союза, а также вопрос повышения роли Евразийского банка развития в разработке и осуществлении антикризисных и стабилизационных мер.

Участники заседания также рассмотрят вопрос об отмене ограничений на экспорт средств дезинфекции с территории ЕАЭС.