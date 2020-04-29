Союз армян России поддерживает инициативу создания “Армянского парка” в Цицернакаберде

Председатель Союза армян России Ара Абрамян откликнулся на идею и инициативу президента Армении Армена Саркисяна - основать на территории парка Цицернакаберд общенациональный парк солидарности и памяти “Ай парк”. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

В письме президенту Саркисяну Ара Абрамян, в частности, отметил, что реализация этой инициативы имеет в себе важную идею и наилучшим образом отражает как историческую, так и государственно-общественную повестку нашего народа. “Господин президент. Я, как и все члены крупнейшего национального объединения Российской Федерации - Союза Армян России с готовностью поддерживаем Вашу инициативу и будем рады приложить наши возможности, знания и усилия для ее претворения в жизнь. Несомненно, совместная работа и совместные усилия послужат дальнейшему сплочению нашей нации”, - отмечается, в частности, в письме Ара Абрамяна.