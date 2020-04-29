В борьбе с фашизмом армяне немеркнущей славой увековечили имена отважных воинов: МИД Армении

На официальном сайте ОДКБ 25 апреля была опубликована статья МИД Республики Армения, посвященная роли Армении и армянского народа в Великой Отечественной войне. Ниже представляем статью, предоставленную МИД Армении «Арменпресс».

“Каждый пятый житель Армении воевал на фронте ...

В борьбе с фашизмом армяне немеркнущей славой увековечили имена отважных воинов.

Георгий Жуков, маршал Советского Союза

Для Армении, как и для всех советских народов, война началась неожиданно. Не прошло еще двух десятилетий после всех испытаний, которыми пришлось пережить Армении в начале 20-го века. Страна только начала восстанавливаться, промышленность и сельское хозяйство набирали обороты. Армения как никогда нуждалась в мире и стабильности. Однако враг ворвался на родину, и вчерашние крестьяне, инженеры, студенты и трудящиеся массово пополнили ряды Красной Армии.

Всеобщая мобилизация в Советской Армении была принята с несказанным воодушевлением, повсюду царила атмосфера патриотизма, стремления защитить Родину. За все время войны в Советскую армию были призваны более 300 000 солдат из Армянской ССР, а 200 тысяч армян были призваны на фронт из других советских республик. В рядах Красной армии армяне воевали в военно-морских и сухопутных силах, механизированных и пехотных дивизиях, в авиации и кавалерии. Более 100 000 армян были призваны в Вооруженные силы стран антигитлеровской коалиции, большая часть - во французскую армию и почти 20 тысяч - в армию США.

В Великой Отечественной войне приняли участие 6 армянских национальных дивизий, пять из которых были сформированы сразу после начала войны. 76-я стрелковая дивизия ордена Красного Знамени им. Ворошилова (51-я гвардейская Витебская дивизия ордена Ленина) была сформированы в 1922 году в Ереване. В рядах дивизии прошли службу маршалы Ованес Баграмян и Амазасп Бабаджанян. В начале войны эта дивизия выполняла особые поручения на территории Ирана, затем прошла военный путь от Сталинграда до Прибалтийского фронта и Беларуси, освободив около тысячи населенных пунктов.

89-ая Таманская Ордена Красной Звезды стрелковая дивизия была сформирована в Ереване в декабре 1941 г. Дивизия начала свой боевой путь у подножия Кавказа, участвовала в освобождении Севастополя, Балаклавы, Керчи. Дивизию за проявленный героизм в боях на Таманском полуострове переименовали почетным званием “Таманская”. За все время войны таманцы освободили более 900 населенных пунктов. Под командованием генерал-майора Нвера Сафаряна 89-ая дивизия одной из первых пересекла границу СССР, прошла по территории Польши и весной 1945 г.вошла в столицу Третьего Рейха. За разгром германского гарнизона в Берлине дивизия награждена орденом Кутузова II степени. В Балаклаве, где находится братская могила бойцов 89-й дивизии, на средства Армянской ССР был установлен памятник в память о таманцах.

В боях за Керчь участвовала и 390-я Армянская стрелковая дивизия, сформированная в сентябре 1941 года. Бойцы дивизии отличились мужеством и стойкостью в Крыму.

408-я стрелковая дивизия была сформирована в августе 1941 г. Бойцы дивизии воевали в боях са Новороссийск и Туапсе.

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