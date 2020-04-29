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На территории Армении ожидаются дожди

На территории Армении ожидаются дожди

Днем 29-го апреля, 30-го апреля, с 1 по 3 мая в вечерние часы в отдельных регионах ожидаются кратковременные дожди с грозами, в отдельных местах возможен град. Как передает «Арменпресс», МЧС Армении сообщает, что 4 мая ожидается погода без осадков. Ветер юго-западный с порывами до 3 - 8 м / с, во время грозы возможно усиление ветра до 15 - 20 м / с. Температура воздуха постепенно повысится на 3 - 5 градусов.

В Ереване днем 29, 30, с 1мая по 3 мая в вечерние часы возможны кратковременные дожди с грозами, во время грозы - усиление ветра до 15 - 17 м / с.


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БелТА


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