Жизни нескольких раненых в результате нападения на больницу Гавара угрожает опасность

Получившие ранения в результате нападения на медцентр Гавара находятся в разных больницах, жизни нескольких человек угрожает опасность.

Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

“Некоторым из раненых угрожает опасность, но больших подробностей сказать не могу. К счастью, жертв и раненых среди медицинского персонала нет, однако этот факт никак не оправдывает подобное поведение. Любое посягательство на медработников расценивается намного больше, чем, если бы это произошло на улице или в быту”, - отметил министр. На вопрос журналиста, верны ли сведения о том, что ранения нанесены в области шеи, Торосян не ответил и подчеркнул, что на данный момент правоохранительные органы занимаются этим.

Министр здравоохранения сказал, что в больнице были повреждены стены, двери, окна, санузлы, они в ближайшее время будут восстановлены.

В Гаваре 28 апреля около 17:40 по местному времени прозвучали выстрелы. Погибли 2 человека, 4 человека с телесными повреждениями были доставлены в больницу, после чего произошло нападение на больницу.

Лилит Демурян