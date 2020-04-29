Премьер-лига, возможно, возобновится 13 июня

Чемпионат Англии по футболу может быть продолжен с июня.

Как передает «Арменпресс», об этом пишет “Mirror”. Премьер-лигу планируется возобновить 13 июня. Сейчас организаторы чемпионата стремятся получить разрешение от правительства страны на возобновление тренировок команд.

Ранее стало известно, что все футболисты, выступающие в Премьер-лиге, получили электронное письмо, в котором было указано 4 пункта. Футболисты с начала мая должны начать домашние тренировки, подготовиться к полноценным базовым тренировкам в конце мая, летом не совершать никаких зарубежных поездок и представиться на клубные базы максимум в течение 48 часов.

Напомним, что 3-го апреля чемпионат Англии по футболу вновь был отложен на неопределенный срок. Однако организаторы намерены продолжить чемпионат лишь после отступления пандемии коронавируса. Чемпионат Англии по футболу был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса.

Подготовила Варвара Айрапетян