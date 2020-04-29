Правительство прогнозирует сокращение соотношения налоги-ВВП

Правительство, в связи с ситуацией, сложившейся в стране в результате эпидемии коронавируса, прогнозирует заранее спланированное снижение показателя соотношения налоги-ВВП. Как передает «Арменпресс», об этом сказал министр финансов Армении Атом Джанджугазян на обсуждении проекта закона О внесении изменений и дополнений в Закон “О государственном бюджете на 2020 год”, отвечая на вопрос депутата от партии “Процветающая Армения” Микаела Мелкумяна.

“По итогам 2019 года налоги в ВВП составляли 22,6%. Когда налоговая база сокращается, что даже в условиях того же качества администрирования является отрицательным фактором, влияющим на соотношение налоги-ВВП. То есть, в отличие от прогнозируемого на 2019 год и 2020 год 22.6% соотношения налог-ВВП, прогнозируем, что это составит 22.1%”, - сказал министр.

Таким образом, прогнозируется номинальная величина валового внутреннего продукта в размере 6 трлн 485 млрд драмов и его 22,1% или 1 трлн 433 млрд драмов.

Проект изменений в законе О государственном бюджете на 2020 год, по сути, предусматривает привлечение для смягчения экономического воздействия около 260 млрд драмов дополнительных долговых средств. По сути, этим предлагается одобрить пакет в 150 млрд. драмов, по которому предполагается, что 25 млрд. драмов будут использованы для решения текущей проблемы ликвидности и для смягчения социальных проблем. Согласно сценарию проекта, прогнозируется сокращение прогнозироваемого показателя экономического роста, дефицит налоговых поступлений, однако расходы сохраняются почти на том же уровне.

Анна Григорян